Salario minimo in Campania | la Giunta Fico approva il ddl sui 9 euro negli appalti pubblici
In Campania, la Giunta guidata da Roberto Fico ha approvato un disegno di legge che introduce un salario minimo di 9 euro all’ora negli appalti pubblici, incentivando le imprese che rispettano questa soglia. La misura mira a migliorare le condizioni dei lavoratori e a favorire la trasparenza nelle gare pubbliche, segnando un passo importante nel panorama regionale del lavoro.
La Giunta regionale guidata da Roberto Fico approva il ddl sul salario minimo: punteggi premiali negli appalti per le imprese che garantiscono 9 euro l’ora. È il salario minimo il primo provvedimento politico adottato dalla Giunta regionale guidata da Roberto Fico. L’esecutivo campano ha infatti approvato oggi un disegno di legge che introduce un meccanismo di premialità negli appalti pubblici per le aziende che si impegnano a garantire ai propri lavoratori una retribuzione minima oraria non inferiore a 9 euro lordi. Il testo dovrà ora passare all’esame del Consiglio Regionale della Campania per l’approvazione definitiva. 🔗 Leggi su 2anews.it
