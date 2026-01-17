Cresce la moda del testosterone antiaging funziona o fa male? Cosa dicono gli esperti

Negli ultimi anni, l’uso del testosterone come trattamento antiaging ha suscitato crescente interesse, con un aumento di richieste sia in Italia che all’estero. Tuttavia, l’impiego non approvato di questo ormone solleva dubbi sulla sua efficacia e sicurezza. Gli esperti sottolineano l’importanza di valutare attentamente rischi e benefici prima di intraprendere trattamenti di questo tipo, per garantire una corretta gestione della salute.

(Adnkronos) – Testosterone preso come antiaging. Dagli Usa all'Europa c'è un'impennata di popolarità tra uomini e donne per usi non approvati dell'ormone 'venduto' sempre più spesso come elisir di giovinezza. Era dicembre 2025 quando negli Usa un panel di esperti della Fda (Food and Drug Administration) riprendeva in mano il nodo della terapia sostitutiva del testosterone (Trt) per la salute maschile, riflettendo sull'opportunità di modifiche normative che consentissero di allentare le restrizioni e rendere questi farmaci più accessibili. Oltreoceano il tema è molto sentito, anche perché – come riporta ad esempio 'Nbc News' – queste terapie hanno registrato un'impennata di popolarità negli ultimi 5 anni circa, in gran parte tra giovani uomini che li assumono per usi non approvati, come l'aumento della massa muscolare.

