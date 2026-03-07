Il Santa Maria della Scala in festa Serata speciale prima dell’evento

Il Santa Maria della Scala si anima con una serata speciale prima dell’evento principale, attirando oltre trecento visitatori. Durante l’apertura, gli studenti di Siena Jazz hanno eseguito musica dal vivo, mentre i presenti hanno potuto degustare i vini di Castello di Albola. È stata anche presentata in anteprima il proiezione del video intitolato

Oltre trecento visitatori per l’apertura speciale del Santa Maria della Scala, in occasione di Museum in Motion, con set live degli studenti di Siena Jazz, degustazione dei vini di Castello di Albola e anteprima del video "Siena From Earth To the Sky". Un’apertura serale straordinaria per il complesso museale, in avvicinamento alle Strade Bianche. Nella sala San Galgano, in apertura, è stato presentato il video "Siena From Earth To the Sky", progetto del Comune di Siena realizzato da Free Fpv Films. Interesse anche per "Metamorfosi del Sacro", la mostra di Teodora Axente, e per la Tebaide attribuita a Lippo Vanni. Le visite si sono sviluppate lungo gli ambienti più suggestivi del complesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Santa Maria della Scala: "Momento importante, presto il nuovo statuto"Un nuovo statuto che consenta l’ingresso di partner privati, il nuovo masterplan e una programmazione di eventi densa di grandi appuntamenti.

Santa Maria della Scala. Il luogo dove la vita non smette di passarePierluigi Piccini - che non ha bisogno di presentazioni - sfoglia il suo album di fotografie.

Visita pastorale alla Parrocchia “Santa Maria della Presentazione” Messa con #PapaLeoneXIV Domenica #8marzo ore 17 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV #Quaresima #Roma x.com

