Durante le festività pasquali, i Carabinieri del NAS hanno effettuato controlli nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Durante le operazioni, sono stati sequestrati circa 12 quintali di alimenti considerati irregolari. Le verifiche hanno coinvolto diversi esercizi commerciali con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare prima delle festività. I controlli continueranno nelle prossime settimane in tutta l’area.

Controlli a tappeto dei Carabinieri del NAS nelle province di Salerno, Avellino e Benevento in vista delle festività pasquali. L’attività ha riguardato in particolare la sicurezza alimentare dei prodotti tipici e la verifica delle strutture socio-assistenziali per anziani. Il bilancio complessivo parla di circa 12 quintali di alimenti sequestrati, per un valore superiore ai 120.000 euro, e sanzioni amministrative per circa 8.000 euro. Provincia di Salerno. Nell’Agro Nocerino Sarnese, nella Piana del Sele e nel capoluogo, sono emerse diverse irregolarità. Due laboratori di pasticceria sono stati sospesi in collaborazione con l’ASL per gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui presenza diffusa di sporco e residui organici sulle attrezzature. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Controlli NAS tra Salerno, Avellino e Benevento: sequestrati 12 quintali di alimenti irregolari

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Blitz dei NAS nel Sannio: sequestrati 12 quintali di alimenti irregolari, controlli anche nelle strutture per anzianiTempo di lettura: 2 minutiIn vista delle festività pasquali, i Carabinieri del NAS di Salerno hanno intensificato i controlli nelle province di...

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