Sanitaservice Asl Fg | la Regione salva servizi e autisti del 118 soccorritori ausiliari e pulitori

L'assessorato alla Salute della Regione Puglia ha annunciato mercoledì 8 aprile la proroga tecnica dei contratti di lavoro in scadenza per autisti del 118, soccorritori, ausiliari e pulitori di Sanitaservice Asl Foggia. La decisione riguarda i contratti che stavano per terminare e permette di mantenere in servizio queste figure fondamentali per il sistema di emergenza sanitaria. La proroga è stata comunicata attraverso una nota ufficiale dell'ente regionale.

Sospiro di sollievo per autisti del 118, soccorritori, ausiliari e pulitori di Sanitaservice Asl Foggia, poiché con una nota ufficiale, quella di mercoledì 8 aprile, l'assessorato alla Salute della Regione Puglia ha autorizzato la proroga tecnica dei contratti di lavoro in scadenza.La decisione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Sanità Taranto, UIL FPL: “Regolarizzare la Centrale Operativa 118 di Sanitaservice Asl Ta. Basta autisti alla gestione del personale”La segreteria territoriale della UIL FPL di Taranto lancia un appello urgente alla direzione strategica della Asl ionica affinché si proceda a una... La postazione del 118 di Serracapriola non chiude, Asl Fg smentisce: "Fake news"La Asl Foggia ha replicato al dirigente provinciale della Lega ed ex sindaco facente funzioni, sopravvissuto ad un infarto grazie al presidio... Temi più discussi: Concorsi infermieri e oss a Bari e Foggia: entro maggio le procedure, la graduatoria a ottobre; Gestione dei fattori di rischio, processi aziendali, sanzioni e organizzazione: ecco il nuovo modello 231 di Sanitaservice ASL BT; Concorso OSS Puglia Unico Regione da 1000 posti – Entro maggio il via alle prove; Sanitaservice ASL BT aggiorna il modello 231: trasparenza, controllo e competitività al centro. Spesa pazze con i soldi di Sanitaservice Asl Foggia, sequestri per mezzo milione all’ex managerI finanzieri hanno accertato che l'ex amministratore unico della società, Antonio Di Biase, avrebbe distratto somme di denaro per 497mila euro per fini personali nonché percepito indebitamente oltre ... quotidianosanita.it Sanitaservice Asl Bat aggiorna il modello 231: trasparenza e legalità al centro della governanceUna materia tecnica ma che ha risvolti pratici sul quotidiano e sulla governance delle società in house del pubblico. E' il modello di organizzazione, gestione e controllo della Sanitaservice ASL BT r ... traniviva.it Emergenza Urgenza, Asl Bt e Sanitaservice assicureranno una postazione aggiuntiva a Castel del Monte La postazione di assistenza sanitaria sarà attiva già nelle giornate di Pasquetta, 25 Aprile e 1 Maggio Un importante sforzo organizzativo c - facebook.com facebook