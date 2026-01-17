Sanità Taranto UIL FPL | Regolarizzare la Centrale Operativa 118 di Sanitaservice Asl Ta Basta autisti alla gestione del personale

La UIL FPL di Taranto chiede alla Asl Ta di regolarizzare la gestione della Centrale Operativa 118 di Sanitaservice, evidenziando la necessità di una riorganizzazione professionale e strutturale. L’obiettivo è garantire un servizio più efficiente e affidabile, evitando che la gestione del personale sia affidata esclusivamente agli autisti. Un intervento che mira a migliorare l’organizzazione e la qualità dell’assistenza sanitaria nel territorio.

Tarantini Time Quotidiano La segreteria territoriale della UIL FPL di Taranto lancia un appello urgente alla direzione strategica della Asl ionica affinché si proceda a una ristrutturazione professionale e organizzativa della Centrale Operativa 118 in seno alla Sanitaservice. Al centro della denuncia sindacale vi è l’attuale gestione dei turni e del personale, che – secondo la sigla guidata dal segretario generale Giovanni Maldarizzi – non risponderebbe più a criteri di efficienza e adeguatezza professionale. “Non possiamo più accettare – dichiara Maldarizzi – che la gestione dei turni di lavoro e l’organizzazione complessa di un servizio fondamentale come quello dell’emergenza-urgenza vengano affidate ad autisti soccorritori. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

