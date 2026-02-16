Nuovi disagi per i treni | stop dopo il sabotaggio È terrorismo

Un atto di sabotaggio ha causato l’interruzione dei treni sulla linea Milano-Lecco-Tirano. La polizia definisce l’evento un atto di terrorismo, che ha provocato ritardi e disagi per i pendolari. Questa linea, fondamentale per chi viaggia verso le località alpine, ha visto le corse sospese dopo il danneggiamento di alcuni binari, avvenuto nella notte.

Sospesa dalle 9:30 la circolazione ferroviaria. Treni cancellati e limitati, attivati bus sostitutivi. Durissimo Romano (Noi Moderati): "Strategia pianificata di gruppi anarchici" Ancora problemi sulla linea ferroviaria Milano-Lecco-Tirano, l'asse strategico che collega il capoluogo lombardo alle sedi olimpiche di Bormio e Livigno. Dalle 9:30 di questa mattina, lunedì 16 febbraio, è sospesa la circolazione dei treni tra Sondrio e Tirano per accertamenti tecnici alla linea elettrica disposti da Rete Ferroviaria Italiana (RFI). I convogli sono stati cancellati o limitati nel percorso, mentre è stato allestito un servizio sostitutivo con autobus per garantire gli spostamenti durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 attualmente in corso.🔗 Leggi su Leccotoday.it

La Procura di Ancona ha aperto un’indagine per terrorismo dopo il sabotaggio di infrastrutture ferroviarie tra Pesaro e Bologna.

Sabotaggio ai treni dell’Alta velocità a Bologna: cavi incendiati e tranciati lungo la linea Bologna-Venezia.

