Nuovi disagi per i treni | stop dopo il sabotaggio È terrorismo
Un atto di sabotaggio ha causato l’interruzione dei treni sulla linea Milano-Lecco-Tirano. La polizia definisce l’evento un atto di terrorismo, che ha provocato ritardi e disagi per i pendolari. Questa linea, fondamentale per chi viaggia verso le località alpine, ha visto le corse sospese dopo il danneggiamento di alcuni binari, avvenuto nella notte.
Sospesa dalle 9:30 la circolazione ferroviaria. Treni cancellati e limitati, attivati bus sostitutivi. Durissimo Romano (Noi Moderati): "Strategia pianificata di gruppi anarchici" Ancora problemi sulla linea ferroviaria Milano-Lecco-Tirano, l'asse strategico che collega il capoluogo lombardo alle sedi olimpiche di Bormio e Livigno. Dalle 9:30 di questa mattina, lunedì 16 febbraio, è sospesa la circolazione dei treni tra Sondrio e Tirano per accertamenti tecnici alla linea elettrica disposti da Rete Ferroviaria Italiana (RFI). I convogli sono stati cancellati o limitati nel percorso, mentre è stato allestito un servizio sostitutivo con autobus per garantire gli spostamenti durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 attualmente in corso.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Sabotaggio treni, s’indaga per terrorismo. Aperto fascicolo dalla Dda
La Procura di Ancona ha aperto un’indagine per terrorismo dopo il sabotaggio di infrastrutture ferroviarie tra Pesaro e Bologna.
Sabotaggio ai treni dell’Alta velocità a Bologna: ipotesi terrorismo
Sabotaggio ai treni dell’Alta velocità a Bologna: cavi incendiati e tranciati lungo la linea Bologna-Venezia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Roma, nuovi sabotaggi sull'Alta Velocità: ritardi fino a 140 minuti; Treni, nuovi sabotaggi sulle linee dell'Alta Velocità. Salvini: Atti criminali; Sabotaggi sulla rete Alta Velocità: treni in ritardo in mezza Italia; Ascensori pubblici di via Baldassini chiusi dal 16 febbraio per i lavori: nuovi problemi e disagi senza sapere fino a quando.
Ferrovie, sospetti per nuovi atti di sabotaggio. Disagi per i passeggeri e indagini della DigosAncora sospetti atti di sabotaggio che compromettono la circolazione ferroviaria. Tre gli episodi su cui indaga la Digos e disagi per i passeggeri. iltempo.it
Roma, nuovi sabotaggi sull'Alta Velocità: disagi per migliaia di viaggiatoriI disagi maggiori ovviamente sono a carico dei viaggiatori: sul tabellone della Stazione Termini di Roma sono moltissimi i treni che registrano anche ritardi superiori a un'ora e ci sono anche alcune ... tgcom24.mediaset.it
Nubifragio a Taranto, Lonoce: “Disagi limitati” L’assessore ai lavori pubblici: “Grazie alla pulizia delle caditoie”. E annuncia nuovi fondi - facebook.com facebook
Roma, nuovi sabotaggi sull'Alta Velocità: disagi per i viaggiatori #sabotaggio x.com