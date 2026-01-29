stop ai treni per pisa nel week end

Nel fine settimana, i treni tra Firenze e Pisa non circoleranno. Dalle 22 di venerdì sera fino a domenica sera, i treni saranno sospesi per lavori di manutenzione e potenziamento sulla linea. Chi deve viaggiare tra le due città dovrà cercare alternative o pianificare con anticipo.

Nel week-end ci sarà un’operazione manutentiva e di potenziamento sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa che dalle 22 di domani, per tutta la giornata di sabato e quella di domenica comporterà lo stop ai treni. Saranno effettuati lavori di manutenzione alle opere civili al sottovia stradale in via delle Colline a Pontedera, oltre ad attività propedeutiche per la soppressione del passaggio a livello di Navacchio. E proprio per consentire i lavori, la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze –Empoli– Pisa subirà modifiche temporanee per poco più di 48 ore. Sarà, quindi, interrotta per tutta la durata delle operazioni la circolazione dei treni tra Empoli e Pisa, mentre tra Firenze ed Empoli sarà riprogrammato il servizio ferroviario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dal 30 gennaio al 1 febbraio, la linea ferroviaria Firenze-Empoli-Pisa sarà soggetta a variazioni a causa di lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale.

Nel fine settimana, si svolgerà uno sciopero nazionale dei treni, previsto dalle ore 21 di venerdì 9 gennaio alle ore 21 di sabato 10 gennaio.

