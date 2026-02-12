Missione Medevac a Gaza | nel team anche un medico e due infermieri dell’Asl Toscana sud est

Questa mattina un team dell’ASL Toscana sud est è partito per Gaza con una missione Medevac. A bordo ci sono un medico e due infermieri pronti a intervenire in zona di crisi. La partenza è avvenuta da Arezzo, e l’obiettivo è portare assistenza medica urgente in una delle aree più colpite. La squadra si prepara a operare in condizioni difficili, con l’esperienza e la professionalità che li contraddistinguono.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Missione Medevac a Gaza: nel team anche un medico e due infermieri dell'ASL Toscana sud est. I tre professionisti sono stati protagonisti del trasferimento che, negli scorsi giorni, ha portato in Italia 26 pazienti e 91 familiari per una missione di evacuazione medica Anche tre professionisti dell' Asl Toscana sud est hanno preso parte alla recente missione di evacuazione medica che, negli scorsi giorni, ha portato in Italia 26 pazienti e 91 loro familiari dalla striscia di Gaza. Si tratta di Claudio Poggioni, medico del Pronto soccorso dell'ospedale del Valdarno e del 118 di Arezzo e di due infermieri della centrale del 118 di Arezzo: Luca Ciampi e Alessia Ciampelli.

