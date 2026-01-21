L’introduzione dell’intelligenza artificiale negli ospedali rappresenta un supporto importante per il personale medico. Recentemente, nei Presidi di Magenta e Legnano, è stato installato un sistema avanzato di AI che assiste nelle endoscopie digestive, elaborando dati in tempo reale tramite cloud. Questa innovazione mira a migliorare l’efficienza delle procedure e a favorire un’assistenza più accurata, senza sostituire il ruolo degli operatori sanitari.

L’intelligenza artificiale al servizio dell’uomo e non come soluzione definitiva in grado di sostituirlo: va in questa direzione anche l’installazione, completata nei giorni scorsi nei Presidi ospedalieri di Magenta e Legnano, di un nuovo sistema di intelligenza artificiale, una tecnologia avanzata che supporta l’ endoscopia digestiva attraverso l’elaborazione in tempo reale su infrastruttura cloud e che ha il compito d’essere d’ausilio al lavoro dei medici e dei tecnici dei reparti. Il sistema da poco attivato, infatti, utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la rilevazione e la caratterizzazione dei polipi del colon, inclusi quelli ad alto rischio e di difficile individuazione, fornendo un supporto importante per l’endoscopista durante l’esame, "come un vero e proprio secondo paio di occhi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sanità e futuro. L’AI entra negli ospedali

Il futuro di una sanità in crisi. Sopralluogo negli ospedali degli amministratori comunaliI rappresentanti dei sindaci lecchesi hanno effettuato recenti sopralluoghi negli ospedali pubblici del territorio, tra cui l’Umberto I di Bellano e il San Leopoldo Mandic di Merate.

Musica negli ospedali: la rassegna entra nel vivo con il Mito di OrfeoLa rassegna “Musica negli ospedali” prosegue con il concerto dedicato al Mito di Orfeo, dopo il successo dell’evento a Lecco presso l’ospedale Manzoni.

