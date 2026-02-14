Caltanissetta | Sanità potenziata con 21 nuovi medici tra ospedali e territorio Rinforzi in Nefrologia e Oncologia

A Caltanissetta, il sistema sanitario si rafforza grazie all’arrivo di 21 nuovi medici, un intervento decisivo per migliorare i servizi ospedalieri e territoriali. Tra le specializzazioni più richieste ci sono la Nefrologia e l’Oncologia, dove la carenza di personale si faceva sentire da tempo. Questi professionisti si inseriranno nelle strutture locali, portando competenze e supporto diretto ai pazienti.

Caltanissetta Rilancia la Sanità Locale: 21 Nuovi Professionisti per Ospedali e Territorio. Caltanissetta punta a rafforzare il proprio sistema sanitario con l'ingresso di 21 nuovi medici e specialisti. L'Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) ha completato una serie di assunzioni mirate a colmare le lacune di personale e migliorare l'assistenza offerta alla popolazione, con particolare attenzione ai presidi ospedalieri del territorio e ai servizi territoriali. Un'Onda di Nuove Competenze in Ospedale. L'Asp di Caltanissetta ha recentemente concluso un intenso periodo di attività amministrativa, culminato nell'assunzione di sei nuovi dirigenti medici nel reparto di Nefrologia.