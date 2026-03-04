Sanità cure fuori regione | Puglia terza in Italia per mobilità passiva

In Puglia, la mobilità passiva in ambito sanitario sta aumentando, secondo un rapporto della Fondazione Gimbe. La regione si posiziona al terzo posto in Italia per saldo tra cure fuori regione e pazienti che arrivano da altre aree. I dati indicano una crescita di questa forma di mobilità, evidenziando una tendenza che coinvolge il settore sanitario regionale.

In Puglia cresce la mobilità passiva in sanità. Lo rileva un nuovo rapporto della Fondazione Gimbe secondo cui la Puglia è la terza peggior regione italiana per saldo tra mobilità attiva e passiva in campo sanitario. In Puglia nel 2023 si rileva un saldo negativo di -253,2 milioni di euro, in aumento di 23 milioni di euro rispetto al 2022. Fanno peggio solo la Calabria (-326,9 milioni) e la Campania (-306,3); leggermente meglio la Sicilia (-246,7). Dati che mettono in mostra una condizione di forte svantaggio delle regioni del sud rispetto a quelle settentrionali. Il saldo pugliese, secondo il rapporto, è composto da 123.347.695 euro di crediti (che colloca ovvero la regione in nona posizione), a fronte di 376. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Contenuti e approfondimenti su Sanità cure fuori regione Puglia terza

