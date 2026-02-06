Stellantis registra un tonfo in Borsa del 29% e sospende il dividendo. La decisione arriva dopo maxi-svalutazioni che hanno azzerato il valore di mercato, toccando i 22,2 miliardi di euro. Il CEO Filosa dice che sono stati fatti troppi errori, alludendo anche a Tavares. L’azienda si prepara a una perdita pesante nel 2025, con l’obiettivo di mettere in sicurezza cassa e redditività per tornare a crescere.

Ventidue miliardi di euro in un colpo: sono il prezzo con cui Stellantis riscrive la propria strategia sull’elettrico e ammette che una parte degli investimenti degli ultimi anni non tornerà mai in cassa. L’obiettivo - spiega la casa automobilistica - è soddisfare le preferenze dei clienti e sostenere una crescita profittevole. Dunque, oneri straordinari nel 2025, perdita netta stimata tra 19 e 21 miliardi e, conseguenza inevitabile, sospensione del dividendo nel 2026. La transizione green, almeno per ora, passa dal bilancio prima che dalla strada. La risposta di Piazza Affari è stata immediata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Stellantis crolla in Borsa (-29%), dividendo sospeso: ecco perché c'entra l'elettrico | Il ceo Filosa allude a Tavares: «Fatti troppi errori»

