Giornata mondiale della salute Vaia | Oms strumento importante ma in ultimi tempi ha commesso troppi errori

In occasione della giornata dedicata alla salute, un esperto ha commentato che l’Organizzazione mondiale della sanità rappresenta uno strumento importante, anche se negli ultimi tempi ha commesso diversi errori. Ha anche sottolineato che la salute a livello globale si valuta attraverso l’esperienza di tutti i giorni, facendo riferimento a problematiche come le liste d’attesa e la necessità di migliorare il sistema sanitario.

(Adnkronos) – "Nei giorni scorsi ho parlato di liste d’attesa, di una sanità da migliorare. Oggi lo dico chiaro: la salute globale si misura nella tua vita quotidiana. È quando aspetti mesi per una visita. È quando paghi di tasca tua. È quando un farmaco arriva tardi o manca. È quando una prestazione salvavita arriva troppo tardi. L’Organizzazione mondiale della sanità è uno strumento importante in un mondo globalizzato, dove gli Stati devono dialogare e cooperare per la salute pubblica. Ma se non funziona, lo paghi tu. E negli ultimi tempi ha commesso troppi errori. Non serve celebrare. Serve cambiare. Davvero". Così su Facebook Francesco... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Giornata Mondiale della Salute, Oms lancia campagna di sensibilizzazione

Giornata mondiale della Salute, Amato: "Stiamo insieme e sostieniamo la scienza prima di mettere in discussione l’Oms"Lettera aperta del presidente Omceo di Palermo e delegato esteri Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli...

Les fiancées de l'Empire (Série) Sous Napoléon, amour, pouvoir et trahison s’entrelacent

Temi più discussi: 7 aprile 2026, Giornata mondiale della salute; Giornata Mondiale della Salute 2026: perché la salute è una sola; Giornata mondiale della salute, il tema e gli obiettivi di quest'anno; Giornata Mondiale della Salute.

Giornata mondiale della salute, il tema e gli obiettivi di quest'annoIl 7 aprile si celebra la Giornata Internazionale della Salute, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità. La ricorrenza nasce nel 1948, anno della prima Assemblea dell’Oms, che ha istituito ... tg24.sky.it

Giornata mondiale della salute 2026: il tema Insieme per la salute e perché la scienza ci riguarda tutteGiornata mondiale della salute 2026: tema Insieme per la salute, eventi e obiettivi. Perché la scienza è fondamentale oggi ... iodonna.it

Giornata Mondiale della Salute “Insieme per la salute. Dalla parte della scienza - facebook.com facebook

7 Aprile – Giornata Mondiale della Salute La salute è un diritto di tutti. Oggi ci ricorda quanto sia fondamentale garantire cure accessibili, investire nella ricerca e promuovere la #prevenzione. #GiornataMondialeDellaSalute #WorldHealthDay @MinisteroSalut x.com