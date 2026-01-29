Dai Lea ai Lep ma senza sapere quanto costa il diritto alla sanità
La legge di Bilancio 2026 riconosce che le cure sanitarie sono un diritto costituzionale, ma senza un metodo chiaro per calcolare i costi reali, molte persone potrebbero trovarsi senza assistenza. Al momento, manca uno strumento pratico per capire quanto effettivamente costa il diritto alla sanità, e questo mette a rischio l’effettiva applicazione delle coperture previste dalla legge.
La legge di Bilancio 2026 riconosce che le cure sanitarie sono un diritto costituzionale. Ma senza uno strumento per calcolare quanto costano davvero, il diritto rischia di restare solo sulla carta. Nelle pieghe della legge di bilancio si nasconde una piccola rivoluzione. I Livelli essenziali di assistenza (Lea) sanitaria diventano ufficialmente Livelli essenziali delle prestazioni ( Lep ). In italiano: non sono più semplici “obiettivi” del servizio sanitario, ma diritti costituzionali che lo stato deve garantire a tutti, ovunque. Molto Bello. Peccato che manchi il pezzo più importante: sapere quanto costa garantirli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondimenti su Lea Lep
Sanità e cure tra Lea e Lep: per Gimbe si rischia un effetto boomerang
L’equiparazione tra Lea e Lep solleva preoccupazioni sulla sostenibilità del sistema sanitario.
Tatuaggio eyeliner? Ecco tutto quello che c’è da sapere su come sceglierlo, quanto costa, quanto dura. Se e quanto fa male
Sempre più persone si avvicinano al tatuaggio eyeliner, spinti dalla voglia di avere uno sguardo sempre definito senza dover truccarsi ogni giorno.
Super Lola - Téléfilm Français Complet - Comédie - Saïda JAWAD , Laurent BATEAU - FP
Ultime notizie su Lea Lep
Argomenti discussi: Risultato ricerca autore: Mauro Marè, Francesco Porcelli, Francesco Vidoli; Calabria, Sanità differenziata. L’Upb è netto: Effetti dannosi per e.
Dai Lea ai Lep, ma senza sapere quanto costa il diritto alla sanitàI Livelli essenziali di assistenza non sono più semplici obiettivi del servizio sanitario, ma diritti costituzionali che lo stato deve garantire a tutti, ovunque. Peccato che manchi il pezzo più imp ... ilfoglio.it
Sanità: Gimbe, Equiparare Lea e Lep scorciatoia per accelerare attuazione autonomia differenzataAudizione Cartabellotta in Senato su Ddl 1623, cristallizza disuguaglianze regionali, indebolisce il Sud e genera effetti boomerang al Nord per eccesso di ... repubblica.it
Questa foto è stata scattata esattamente un anno fa, nel gennaio del 2025, in occasione del Matrimonio tra Nick Hogan e Tana Lea, e ritrae lo sposo, Nick, in mezzo ai suoi genitori, Linda e Hulk Hogan. Mi ha fatto molta tenerezza rivedere Hulk e Linda, la sua - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.