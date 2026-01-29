Dai Lea ai Lep ma senza sapere quanto costa il diritto alla sanità

La legge di Bilancio 2026 riconosce che le cure sanitarie sono un diritto costituzionale, ma senza un metodo chiaro per calcolare i costi reali, molte persone potrebbero trovarsi senza assistenza. Al momento, manca uno strumento pratico per capire quanto effettivamente costa il diritto alla sanità, e questo mette a rischio l’effettiva applicazione delle coperture previste dalla legge.

La legge di Bilancio 2026 riconosce che le cure sanitarie sono un diritto costituzionale. Ma senza uno strumento per calcolare quanto costano davvero, il diritto rischia di restare solo sulla carta. Nelle pieghe della legge di bilancio si nasconde una piccola rivoluzione. I Livelli essenziali di assistenza (Lea) sanitaria diventano ufficialmente Livelli essenziali delle prestazioni ( Lep ). In italiano: non sono più semplici “obiettivi” del servizio sanitario, ma diritti costituzionali che lo stato deve garantire a tutti, ovunque. Molto Bello. Peccato che manchi il pezzo più importante: sapere quanto costa garantirli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

