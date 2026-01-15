Sanità umbra il progetto sperimentale | l' intelligenza artificiale a supporto dei medici di famiglia

La regione Umbria avvia un progetto pilota per integrare l’intelligenza artificiale nella medicina generale. L’obiettivo è supportare i medici di famiglia nell’attività quotidiana, migliorando l’efficienza e la qualità delle cure. Questa sperimentazione mira a valutare l’efficacia delle tecnologie innovative nel contesto sanitario, promuovendo un approccio più efficace e sostenibile alla gestione dei servizi medici territoriali.

La piattaforma supporterà i professionisti di medicina generale nell'attività quotidiana fornendo suggerimenti su casi clinici e percorsi diagnostici Sanità umbra, al via la sperimentazione con l'intelligenza artificiale applicata alla medicina generale. L'Umbria entra nella sperimentazione nazionale sull'intelligenza artificiale applicata alla medicina di famiglia. La giunta regionale ha approvato l'adesione alla fase due del progetto ministeriale che prevede l'utilizzo di una piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) a supporto dell'assistenza primaria, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle cure e rendere più efficiente l'assistenza territoriale.

