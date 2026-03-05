Sagra del Mandorlo Di Rosa | Basta togliere fondi ai servizi

Durante un intervento pubblico, Di Rosa ha affermato che la Sagra del Mandorlo può continuare a svolgersi grazie agli sponsor e alla programmazione, ma ha sottolineato che i finanziamenti destinati ai servizi della città non devono essere ridotti. La sua dichiarazione si è concentrata sull’importanza di mantenere i fondi per i servizi pubblici, evidenziando che l’evento può proseguire senza intaccare le risorse destinate alla collettività.

“La Sagra del Mandorlo può vivere con sponsor e programmazione, non togliendo fondi ai servizi della città”. Con queste parole Giuseppe Di Rosa, candidato sindaco di Agrigento, interviene sul futuro della storica manifestazione, rilanciando l’idea di una gestione più sostenibile e pianificata. “Non entrerò mai nei dettagli tecnici dell’organizzazione – spiega Di Rosa – perché non è la mia materia specifica. Ma da cittadino e da candidato sindaco posso dire che negli ultimi anni la Sagra ha fatto un salto di qualità, mentre la spesa è cresciuta in modo esponenziale”. Per Di Rosa, la festa rappresenta un patrimonio culturale e identitario che va difeso con equilibrio e visione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Fondi per Niscemi dalla Sagra del Mandorlo in fiore? Miccichè: "Difficile, abbiamo poco margine"Il sindaco frena sull'ipotesi di destinare un contributo finanziario alla popolazione in ginocchio dopo il passaggio del ciclone Harry.

"Menù del Mandorlo", convocata la riunione per l'iniziativa gastronomica della SagraIl Comune ha convocato per lunedì 20 gennaio alle ore 10 una riunione dedicata alla definizione del "Menù del Mandorlo", iniziativa gastronomica...

