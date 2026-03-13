Il Pd incontra gli operatori della sanità e le rappresentanze del settore | Serve una riforma vera per rafforzare Asl e territori

Il Pd regionale ha incontrato gli operatori sanitari e le rappresentanze del settore a Pescara, discutendo di una riforma necessaria per rafforzare le Asl e i territori. Durante l’evento, sono stati affrontati temi legati al sistema sanitario abruzzese e alle criticità da risolvere. L’iniziativa fa parte del “Congresso delle idee” e mira a raccogliere proposte e opinioni dal settore.

Il partito denuncia la fase critica che attraversa la sanità tra liste d’attesa, ospedali sovraffollati e debolezza dei servizi territoriali. Crithce al Piano regionale: "impostazione contabile e senza visione reale di riorganizzazione". Ecco le proposte emerse dall'incontro e che con il Patto per l'Abruzzo si intendono portare avanti Il futuro della sanità abruzzese al centro del confronto promosso dal Pd regionale a Pescara nell’ambito del “Congresso delle idee”. Operatori sanitari, associazioni e rappresentanti del settore hanno discusso criticità e possibili riforme del sistema anche con il leader del Parto per l’Abruzzo Luciano D’Amico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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