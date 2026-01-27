giochi del mediterraneo fondi anche dalla regione

La Regione ha annunciato il proprio sostegno finanziario ai Giochi del Mediterraneo, riconoscendoli come un evento di grande importanza per la città e la regione. Questi fondi rafforzano l’impegno locale nel promuovere iniziative sportive e culturali, contribuendo allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio. Un sostegno che sottolinea l’importanza degli eventi internazionali nel contesto regionale.

«La Regione metterà a disposizione risorse per i Giochi del Mediterraneo che sono strategici per questa città e per la regione. Ci saranno risorse pubbliche in più. Sulla base delle necessità che ci saranno, renderemo disponibili risorse e organizzazione. Cercheremo anche degli sponsor privati come sta accadendo per Milano-Cortina». Antonio Decaro, governatore della Regione Puglia, sceglie il vertice istituzionale sui Giochi del Mediterraneo per la sua prima uscita ufficiale a Taranto dopo la proclamazione. E nell’incontro di ieri a Palazzo Troilo, sede del comitato organizzatore, Decaro assicura: «Siamo qui per dare tutto il nostro sostegno ai Giochi del Mediterraneo», per quanto riguarda «i rifacimenti stradali, le infrastrutture, le attività della sanità a supporto dei Giochi, la Protezione Civile, i volontari e anche le necessità legate ai trasporti, sia per raggiungere gli impianti sportivi, sia per gli aeroporti di Puglia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

I Giochi del Mediterraneo rappresentano un'importante opportunità per Taranto e la Puglia.

