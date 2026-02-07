Fondi per le politiche ambientali la Provincia ricorre al Tar contro la Regione | richiesti 3 milioni di euro

La Provincia di Viterbo ha deciso di portare la Regione davanti al Tar per i fondi destinati alle politiche ambientali. La causa nasce dal mancato pagamento di 3 milioni di euro, necessari per coprire le spese di gestione regionale delle funzioni ambientali che la Provincia si è trovata a svolgere. La disputa si è acuita, portando la questione davanti a un giudice, dopo che le due istituzioni non sono riuscite a trovare un accordo sulla copertura finanziaria.

La vicenda dopo essere stata discussa finisce in tribunale, il presidente Alessandro Romoli: "Non è un atto di contrapposizione politica, ma un doveroso passaggio istituzionale a tutela dei cittadini della Tuscia" Alla fine si finisce davanti a un giudice. La questione delle funzioni di politiche ambientali, di gestione regionale ma svolte dalla Provincia di Viterbo, e della relativa copertura finanziaria porta a un nuovo scontro al Tar tra palazzo Gentili e la Pisana. Un tema ampiamente discusso e che inizialmente sembrava risolvibile tramite una delibera regionale che avrebbe riconosciuto i fondi spesi della Provincia tra il 2016 e il 2024.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Viterbo Regione

Il presidente della provincia, Alessandro Romoli, ha annunciato che, in assenza di un intervento da parte della Regione per coprire i 3 milioni di euro destinati alle politiche ambientali, la provincia ricorrerà al Tar.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Viterbo Regione

Argomenti discussi: Europa: per una cooperazione più efficace serve coerenza tra politiche e fondi; Studenti meritevoli, in vigore la riforma del fondo per il credito; Investimenti, Pieri (Cisl ER): Con la fine dei fondi del PNRR, politiche industriali dell'Europa fondamentali per assicurare altre fonti di finanziamento. Ora con il nuovo 'Patto' serve l'impegno di tutti; Nuovi fondi europei per i nostri giovani.

Intesa in Unificata su fondi politiche sociali e non autosufficienza. Ma le Regioni chiedono una politica unitaria per il socialeBasta frazionamenti, nell'ambito degli interventi delle Regioni sul fronte del Welfare, in special modo per quanto riguarda il fondo per le politiche sociali e quello per la non autosufficienza. quotidianosanita.it

Manovrina. Favorire lo sblocco del turnover e reintegrare i Fondi per le Politiche sociali e per le Non autosufficienze. Il parere della commissione Affari SocialiE ancora, vincolare il finanziamento del Fondo sanitario nazionale e i trasferimenti al Fondo per le politiche sociali e per le non autosufficienze alle loro rispettive destinazioni, fissare le ... quotidianosanita.it

SOCIALE, DIGITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO: IL COMUNE CONTINUA AD ATTRARRE FONDI Fondi per le politiche della famiglia, per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione e per la riqualificazione del patrimonio. facebook

#lafinestrasuifatti @filippopieri a @FlywebRadio : "Con la fine dei fondi del #PNRR bisognerà trovare altre fonti per accrescere gli investimenti, ed è evidente che un ruolo centrale lo giocherà l’ #Europa con le politiche industriali che metterà in campo. Poli x.com