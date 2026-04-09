Sanchez vuole inserire il diritto all’aborto nella Costituzione spagnola ma non ha i numeri in Parlamento

Il governo spagnolo ha proposto di inserire il diritto all’aborto nella Costituzione, ma al momento non ha ottenuto i voti necessari in Parlamento. La proposta segue un dibattito acceso sulla tutela dei diritti riproduttivi, con il governo che spinge per una modifica costituzionale. Tuttavia, la mancanza di maggioranza rende difficile l’approvazione, evidenziando le divisioni politiche sul tema. La questione resta aperta e al centro dell’agenda legislativa.

Pedro Sanchez come Emanuel Macron, la Spagna come la Francia. Lo stato iberico ha messo in Costituzione il diritto inalienabile all’aborto. Due stati di grande tradizione cattolica che inseguono il dogmatismo laico. La riforma del governo spagnolo, però, non dovrebbe avere la maggioranza necessaria richiesta in Parlamento, rimanendo un atto inutile e propagandistico. La decisione spagnola. Lo scorso 7 aprile il Consiglio dei Ministri spagnolo ha infatti approvato il progetto di riforma per inserire il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza direttamente nella Costituzione spagnola, specificamente all’interno dell’ Articolo 43. Leggi anche La Francia vuole fare diventare l'aborto un «diritto internazionale». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sanchez vuole inserire il diritto all’aborto nella Costituzione spagnola, ma non ha i numeri in Parlamento Leggi anche: Dreosto (Lega): “Sánchez ha ragione? No, ma il diritto internazionale è in crisi: serve ristabilire la deterrenza italiana” Svizzera, il voto popolare fa inserire il denaro contante nella CostituzioneI cittadini svizzeri attribuiscono al denaro contante una grande importanza e lo hanno dimostrato nel voto popolare dell’8 marzo.