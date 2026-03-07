Dreosto Lega | Sánchez ha ragione? No ma il diritto internazionale è in crisi | serve ristabilire la deterrenza italiana

Il rappresentante della Lega afferma che Sánchez non ha ragione, sottolineando però che il diritto internazionale è in crisi. Ricorda l'importanza di ristabilire la deterrenza italiana. Nella discussione si inseriscono anche le posizioni di alcuni esponenti di sinistra che si oppongono alle armi, mentre un generale commenta sulla situazione in Iran, definendolo un paese aggredito.

Ecco il solito asse rossobruno. La sinistra che alza la voce contro le armi, Vannacci che definisce l’Iran un paese aggredito. E la Lega? “In una fase storica tanto delicata, la Lega è dalla parte del pragmatismo. Non dell’ideologia”, dice al Foglio Marco Dreosto, senatore e segretario regionale del Carroccio in Friuli-Venezia Giulia. “È arrivato il momento di reagire con più realismo: riscoprire le nostre identità, difendere i nostri valori e sentirci nuovamente orgogliosi di essere italiani e occidentali”. In questi giorni, in fatto di orgoglio, nemmeno la Spagna scherza mica: c’è qualcosa di buono, nel no di Pedro Sánchez all’utilizzo di basi militari americane sul suolo iberico? “Sánchez fa del populismo di sinistra, e quelle basi finora hanno avuto lo stesso ruolo ricoperto negli altri Paesi alleati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

