svizzera il voto popolare fa inserire il denaro contante nella costituzione

Il 8 marzo i cittadini svizzeri hanno approvato un referendum che inserisce il denaro contante nella Costituzione. La decisione riflette il peso che il contante ha nella vita quotidiana della popolazione e si traduce in un cambiamento costituzionale. La consultazione ha coinvolto l’intera nazione e ha portato a una modifica formale dello status del denaro contante.

I cittadini svizzeri attribuiscono al denaro contante una grande importanza e lo hanno dimostrato nel voto popolare dell’8 marzo. Sebbene utilizzino molto anche i metodi elettronici di pagamento, hanno deciso di dare alla tutela del contante una protezione di livello costituzionale. Il voto dell’8 marzo. Gli svizzeri hanno votato contestualmente anche su quesiti relativi alla tassazione individuale, canone radiotelevisivo e al fondo per il clima. Sul contante le opzioni erano due, simili nei contenuti, ma differenti nella terminologia e nelle sfumature giuridiche. La prima, chiamata “Iniziativa per il contante”, è stata rigettata, mentre il cosiddetto controprogetto del Governo e del Parlamento ha avuto il favore di oltre il 73% dei cittadini. 🔗 Leggi su Follow.it

