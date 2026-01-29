Ponte ciclopedonale di San Rossore montata nell’alveo dell’Arno la prima parte della passerella

A Pisa, i lavori per il nuovo ponte ciclopedonale avanzano velocemente. Nella mattinata di oggi, una gru ha iniziato a montare la prima parte della passerella in acciaio sull’Arno, tra San Rossore e San Piero a Grado. La struttura si sta formando nell’alveo del fiume, proprio nel punto stabilito. I lavori sono in corso sulla sponda di viale D’Annunzio, con operai e macchinari impegnati a completare questa prima fase. L’obiettivo è collegare il Parco di San Rossore con il quartiere

La fine dell'intervento è previsto per la primavera 2026. Il ponte collegherà la località Cascine Nuove nel Parco con San Piero a Grado Gru al lavoro a San Piero a Grado, sulla sponda dell’Arno di viale D’Annunzio, per montare la prima parte della passerella in acciaio, che forma il nuovo ponte ciclopedonale di collegamento tra il Parco di San Rossore, in località Cascine Nuove, e San Piero a Grado, nello stesso punto in cui sorgeva il vecchio ponte dell’acquedotto di Livorno costruito nel 1920, quando crollò l’antico Ponte dei Moccoli. I lavori, coordinati da Pisamo, prevedono un costo complessivo di 4 milioni di euro, finanziati per il 50% dalla Regione Toscana e per l’altro 50% dal Comune di Pisa, con durata di un anno e sei mesi, la fine è prevista per primavera 2026.🔗 Leggi su Pisatoday.it

