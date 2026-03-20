Treia | 2,2 milioni per un nuovo ospedale di comunità

A Treia, nelle Marche, sono stati stanziati 2,2 milioni di euro per la costruzione di un nuovo ospedale di comunità. L’opera si inserisce in un progetto volto a migliorare i servizi sanitari locali e si concentra sulla creazione di una struttura dedicata all’assistenza territoriale. I lavori sono in corso e l’obiettivo è di completare l’opera nel prossimo futuro.

Oggi, nel cuore delle Marche, a Treia, prende forma una nuova realtà sanitaria che ridefinisce l’assistenza al cittadino. L’inaugurazione della Casa e dell’Ospedale di comunità segna un punto di svolta per l’Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) di Macerata, con investimenti concreti derivanti dal Pnrr. I lavori hanno richiesto un impegno finanziario preciso: 2,2 milioni per le opere strutturali, ai quali si aggiungono circa 298mila euro dedicati alle attrezzature e agli arredi necessari per il funzionamento quotidiano. Non si tratta solo di muri nuovi, ma di spazi vitali dove la cura diventa accessibile. Un modello sanitario integrato per il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treia: 2,2 milioni per un nuovo ospedale di comunità Articoli correlati Ast, inaugurati nuova casa e ospedale di comunità e TreiaSono stati inaugurati, oggi, la nuova Casa e il nuovo Ospedale di Comunità di Treia (MC), realizzate nell’Ast di Macerata. VIDEO Ferdinandi: "Nuovo ospedale di comunità a Perugia, quì la sanità incontra il sociale""Stiamo riscrivendo un nuovo piano che metta al centro il paziente e le sue necessità, la cura non può prescindere dall'attenzione alla persona" "Un... How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits)