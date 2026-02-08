A Colleferro è stato inaugurato un nuovo reparto di Oncologia all’ospedale Parodi Delfino. Il sindaco Sanna commenta che, nonostante il cambio di amministrazione in regione, i reparti di ostetricia, ginecologia e pediatria non riapriranno. La notizia fa discutere tra i cittadini, che aspettavano segnali di miglioramento sui servizi sanitari locali.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – In merito alla recente inaugurazione del reparto di Oncologia dell’ospedale Parodi Delfino di Colleferro, interviene con un comunicato L'articolo Colleferro. Nuovo reparto di Oncologia all’Ospedale. Il Sindaco Sanna: «Nonostante il cambio politico in regione, l’ostetricia, la ginecologia e la pediatria non riaprono.» Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

Ospedale di Colleferro, ampliato il reparto di Oncologia e il Day Hospital oncologicoA Colleferro rinnovati Oncologia e day hospital: 310 mq ammodernati, PACO e genetica oncologica. Rocca e Cavalli al taglio del nastro ... ilquotidianodellazio.it

Inaugurato il nuovo reparto di Oncologia dell'ospedale di Colleferro: nuovi servizi e ambulatoriSpazi ampliati e potenziati per una presa in carico globale del paziente. Rocca: Sono orgoglioso di questo reparto ... romatoday.it

