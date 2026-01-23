Arrestato rapinatore da guinness | cinque colpi in poche ore

Nella provincia di Napoli, un uomo è stato arrestato dopo aver messo a segno cinque rapine in poche ore, coinvolgendo quattro distributori di carburante e una farmacia. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla sua cattura, evidenziando l'importanza di un efficace sistema di sicurezza e prevenzione. L'episodio rappresenta un esempio delle sfide che le autorità locali affrontano nel garantire la sicurezza della comunità.

Cinque rapine nella stessa mattinata, ai danni di quattro distributori di carburante e una farmacia, tutte in provincia di Napoli. Questa l'accusa nei confronti di un 48enne di Torre Annunziata, arrestato dalla polizia. Le indagini sono state avviate subito dopo la realizzazione delle cinque rapine, avvenute nel corso della mattinata del 24 settembre 2025, in sequenza e a pochi minuti l'una dall'altra, ai danni di altrettanti esercizi commerciali. Le segnalazioni seguite dalle denunce poi rese dalle vittime hanno permesso agli investigatori di ipotizzare fin da subito che tutti gli episodi fossero stati commessi dalla stessa persona.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

