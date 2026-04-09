L’ospedale San Camillo è stato teatro di un nuovo episodio di violenza contro medici e infermieri. L’Unione Generale del Lavoro (UGL) ha richiesto maggiore sicurezza per gli operatori sanitari, evidenziando come questi episodi siano ormai all’ordine del giorno. La situazione ha portato il sindacato a chiedere interventi concreti per tutelare il personale che lavora ogni giorno in strutture pubbliche.

“L'ennesimo episodio di violenza ai danni di medici e infermieri all'ospedale San Camillo rappresenta un fatto gravissimo e non più tollerabile. Esprimiamo piena solidarietà ai professionisti coinvolti, vittime di un'aggressione inaccettabile mentre svolgevano il proprio lavoro al servizio dei cittadini”. Lo dichiarano il Segretario Nazionale Ugl Salute, Gianluca Giuliano, e il Segretario Regionale Ugl Salute Lazio, Fabrizio Fabbri, in merito ai fatti avvenuti presso il nosocomio romano. “Non si tratta di un episodio isolato – proseguono Giuliano e Fabbri – ma dell'ennesima dimostrazione di come gli operatori sanitari siano ormai esposti quotidianamente a rischi per la propria incolumità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - San Camillo, Ugl chiede sicurezza per gli operatori sanitari

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