Il 12 marzo si svolge una giornata dedicata alla lotta contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari. La UGL Salute sottolinea che la sicurezza di queste figure professionali non può essere messa in discussione e denuncia una situazione che, secondo loro, resta un’emergenza a livello nazionale. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo problema ancora aperto.

In occasione della Giornata Nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari, la UGL Salute denuncia con fermezza una situazione che continua a rappresentare una vera emergenza nazionale. Nel 2025 sono state segnalate quasi 18mila aggressioni, che hanno coinvolto oltre 23mila operatori: numeri in linea con il 2024, un dato tutt'altro che rassicurante perché dimostra che, nonostante l'inasprimento delle pene, la violenza non accenna a diminuire. Il fenomeno si concentra soprattutto in ambito ospedaliero, con Pronto Soccorso, SPDC e Aree di Degenza che si confermano i luoghi più critici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giuliano (UGL): “12 marzo, giornata contro la violenza sugli operatori. La loro sicurezza non è negoziabile”

