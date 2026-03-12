Il 12 marzo si celebra la giornata contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari. L'UGL Salute evidenzia come la sicurezza di queste figure sia un aspetto non negoziabile, sottolineando che la problematica rappresenta ancora un'emergenza a livello nazionale. In questa occasione, si ribadisce la necessità di sensibilizzare e prevenire episodi di violenza all’interno delle strutture sanitarie.

In occasione della Giornata Nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari, l'UGL Salute denuncia con fermezza una situazione che continua a rappresentare una vera emergenza nazionale. Nel 2025 sono state segnalate quasi 18mila aggressioni, che hanno coinvolto oltre 23mila operatori: numeri in linea con il 2024, un dato tutt’altro che rassicurante perché dimostra che, nonostante l’inasprimento delle pene, la violenza non accenna a diminuire. Il fenomeno si concentra soprattutto in ambito ospedaliero, con Pronto Soccorso, SPDC e Aree di Degenza che si confermano i luoghi più critici. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Sanità, Giuliano (UGL) "12 marzo, giornata contro la violenza sugli operatori. La loro sicurezza non è negoziabile"

