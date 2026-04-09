San Benedetto risucchiato dall' idromassaggio | dichiarata la morte cerebrale del ragazzino di 12 anni

Un ragazzino di 12 anni di San Benedetto è deceduto dopo essere stato risucchiato dalla vasca dell'idromassaggio in un albergo di Pennabilli. Dopo l’incidente, sono stati avviati i controlli e sono stati disposti accertamenti medici che hanno portato alla dichiarazione della morte cerebrale. La vicenda ha suscitato attenzione nelle notizie locali, senza ulteriori dettagli su circostanze o interventi di soccorso.

SAN BENEDETTO - È stata dichiarata la morte cerebrale del ragazzino di 12 anni di San Benedetto risucchiato dalla vasca dell'idromassaggio in un albergo di Pennabilli. Purtroppo non. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - San Benedetto, risucchiato dall'idromassaggio: dichiarata la morte cerebrale del ragazzino di 12 anni Leggi anche: Morte cerebrale per il bimbo di 12 anni, risucchiato nella vasca idromassaggio: speranza infranta dopo 4 giorni di lotta Risucchiato dall?idromassaggio sotto gli occhi di genitori e zii: dodicenne di San Benedetto in fin di vitaSAN BENEDETTO Quando il soccorritore gli ha liberato la gamba, incastrata per lunghissimi minuti nella bocchetta della vasca per idromassaggio di un... Temi più discussi: Risucchiato dall’idromassaggio sotto gli occhi di genitori e zii: dodicenne di San Benedetto in fin di vita; Risucchiato nella vasca idromassaggio, gravissimo 12enne di San Benedetto; Pasqua drammatica per una famiglia di San Benedetto: 12enne ricoverato in condizioni gravissime a Rimini; Intrappolato a 12 anni nella vasca idromassaggio dell’hotel di Pennabilli: è gravissimo. Via all’inchiesta. San Benedetto, risucchiato all'idromassaggio: dichiarata la morte cerebrale del ragazzino di 12 anniSAN BENEDETTO - È stata dichiarata la morte cerebrale del ragazzino di 12 anni di San Benedetto risucchiato dalla vasca dell'idromassaggio in un albergo di Pennabilli. Purtroppo ... corriereadriatico.it Ragazzino risucchiato dal bocchettone dell'idromassaggio sotto gli occhi dei genitori: indagini sui sistemi di sicurezzaLa tragedia si è consumata nel giorno di Pasqua in un hotel del Riminese e l'adolescente è in condizioni disperate. L'impianto è sotto sequestro, devono essere eseguiti accertamenti tecnici ... today.it OGGI E DOMANI MOLTI NOSTRI ESPOSITORI SONO A SAN BENEDETTO DEL TRONTO ALLO STORICO MERCATINO ANTICO LE PALME E DA QUI VI AUGURIAMO TUTTI BUONA PASQUA!! VI ASPETTIAMO MERCOLEDÌ DALLE 10 ALLE 18 @fanpiùattiv - facebook.com facebook