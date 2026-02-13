Samsung wide fold rapporto vicino al 16 | 10 e più largo del primo pixel fold

Samsung ha presentato un nuovo modello della serie foldable, spinta dalla richiesta di uno schermo più ampio e di proporzioni vicine al 16:10. Questa novità, più larga rispetto al primo Galaxy Fold, mira a offrire un’esperienza visiva più spaziosa e comoda per gli utenti. I rendering e le prime versioni di One UI 9 suggeriscono che l’azienda sta lavorando a questa evoluzione per migliorare la fruibilità dei dispositivi pieghevoli.

Questo testo analizza una potenziale evoluzione della gamma foldable Samsung, concentrandosi su una variante più ampia del Galaxy Z Fold 8 e sulle indicazioni emerse da rendering e segnali di sviluppo di One UI 9. L’esito potrebbe indicare una direzione dinamica per il segmento, offrendo nuove possibilità di utilizzo e di fruizione multimediale. galaxy z fold wide: una versione notevolmente più ampia in fase di rumor. Le anticipazioni descrivono una variante wide del Galaxy Z Fold 8, associata al codice H8 e al modello SM-F971U. I render attribuiti a questo progetto mostrano un form factor radicalmente diverso, con una larghezza superiore rispetto alle generazioni precedenti e una plancia visiva che suggerisce nuove prospettive d’uso. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Samsung wide fold rapporto vicino al 16:10 e più largo del primo pixel fold Samsung wide fold negli usa buone notizie Samsung sta lavorando a un nuovo modello di smartphone pieghevole chiamato Wide Fold. Galaxy z fold wide anteprima ufficiale di samsung Samsung ha rivelato per errore alcune immagini che suggeriscono l’arrivo di un nuovo Galaxy Z Fold Wide. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. iPhone Fold: First Look Confirms Apple's Genius Move Argomenti discussi: Galaxy Wide Fold: sembra che il pieghevole più largo arriverà sul mercato globale; Galaxy Wide Fold: Samsung prepara un pieghevole più largo; Gli smartphone pieghevoli a libro saranno i dispositivi da tenere d’occhio nel 2026; Sono state avvistate le prime prove del test di Samsung di One UI 9 sui nuovi Fold, Z Fold 8 e Z Flip 8. Samsung Galaxy Z Wide Fold esiste: le prove del nuovo pieghevole sono nella One UIPrime immagini ufficiali del presunto Samsung Galaxy Z Fold Wide spuntano in One UI 9: ecco cosa rivelano davvero su forma e tempistiche. smartworld.it Galaxy Wide Fold: Samsung prepara un pieghevole più largoSamsung prepara il Galaxy Wide Fold, nuovo smartphone pieghevole dal display più largo, pronto per il lancio su scala globale nel 2026. techprincess.it Un amore senza confini, una tecnologia senza rivali. A San Valentino, regala il top della gamma. Passa a WINDTRE e scopri la potenza del nuovo Samsung Galaxy S25 FE abbinato alla libertà dei Giga Illimitati. Ecco cosa include l'offerta: Samsung Gal - facebook.com facebook Samsung Italia (@SamsungItalia) / Posts / X x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.