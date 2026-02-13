Samsung wide fold rapporto vicino al 16 | 10 e più largo del primo pixel fold

Samsung ha presentato un nuovo modello della serie foldable, spinta dalla richiesta di uno schermo più ampio e di proporzioni vicine al 16:10. Questa novità, più larga rispetto al primo Galaxy Fold, mira a offrire un’esperienza visiva più spaziosa e comoda per gli utenti. I rendering e le prime versioni di One UI 9 suggeriscono che l’azienda sta lavorando a questa evoluzione per migliorare la fruibilità dei dispositivi pieghevoli.

Questo testo analizza una potenziale evoluzione della gamma foldable Samsung, concentrandosi su una variante più ampia del Galaxy Z Fold 8 e sulle indicazioni emerse da rendering e segnali di sviluppo di One UI 9. L’esito potrebbe indicare una direzione dinamica per il segmento, offrendo nuove possibilità di utilizzo e di fruizione multimediale. galaxy z fold wide: una versione notevolmente più ampia in fase di rumor. Le anticipazioni descrivono una variante wide del Galaxy Z Fold 8, associata al codice H8 e al modello SM-F971U. I render attribuiti a questo progetto mostrano un form factor radicalmente diverso, con una larghezza superiore rispetto alle generazioni precedenti e una plancia visiva che suggerisce nuove prospettive d’uso. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

