Nuovi posteggi in arrivo a Sampierdarena

Al termine dei lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali in via Sampierdarena torneranno gli stalli, si potrà parcheggiare di notte lungo la corsia riservata ai bus A lavori ultimati, in via Sampierdarena torneranno gli stalli per la sosta delle auto. La misura entrerà in vigore al termine degli interventi Pnrr di recupero e riqualificazione dei percorsi pedonali in corso nella via e dopo la tracciatura della corsia riservata agli autobus, su cui sarà possibile parcheggiare in orario notturno. Sarà dunque consentito varcare la linea gialla per entrare e uscire dagli stalli per le automobili, spostandosi da e verso la corsia di marcia destinata ai veicoli privati. “Si tratta una decisione corretta che va incontro alle richieste della cittadinanza incontrata nei numerosi momenti di confronto - sostiene l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Emilio Robotti -. Come Amministrazione siamo ben consapevoli delle difficoltà che, quotidianamente, deve affrontare chi possiede e utilizza per necessità un veicolo privato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

