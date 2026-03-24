Paura a Nardò | bomba sul muretto in pieno giorno Evacuata una cinquantina di residenti

Da lecceprima.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Nardò, nel corso della mattinata, è stata trovata una bomba a mano OD82, utilizzata per esercitazioni, posizionata su un muretto di un'abitazione in vendita. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le procedure di sicurezza e evacuato circa cinquanta residenti. La zona è stata messa sotto controllo mentre si attendeva l'intervento degli artificieri per mettere in sicurezza l'oggetto.

Una bomba a mano OD82 (da esercitazione) viene notata su un muretto di un'abitazione in vendita. E scatta il protocollo per situazioni di questo genere, dopo l'arrivo della polizia.Qui l'articolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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