Paura a Nardò | bomba sul muretto in pieno giorno Evacuata una cinquantina di residenti

A Nardò, nel corso della mattinata, è stata trovata una bomba a mano OD82, utilizzata per esercitazioni, posizionata su un muretto di un'abitazione in vendita. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le procedure di sicurezza e evacuato circa cinquanta residenti. La zona è stata messa sotto controllo mentre si attendeva l'intervento degli artificieri per mettere in sicurezza l'oggetto.

Una bomba a mano OD82 (da esercitazione) viene notata su un muretto di un'abitazione in vendita. E scatta il protocollo per situazioni di questo genere, dopo l'arrivo della polizia.Qui l'articolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Paura a Nardò: bomba sul muretto in pieno giorno. Evacuata una cinquantina di residenti Articoli correlati Esplosione a Piana del Sole, la paura dei residenti: “Sembrava una bomba, calcinacci volati ovunque”Una coppia di anziani estratta viva dalle macerie è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Eugenio. Il giallo di una bomba a mano posata su muretto, evacuate otto abitazioniL’ordigno davanti a una casa disabitata e in vendita: scatta il piano d’emergenza a Nardò, in via Dottor Mario Calabrese. Contenuti utili per approfondire Paura a Nardò bomba sul muretto in... Bomba a mano ritrovata su un muretto: è giallo. E arrivano degli artificieriUna bomba a mano lasciata inesplosa su un muretto di un'abitazione disabitata in via Calabrese ha fatto scattare nel pomeriggio l'allarme ... msn.com Nardò, allarme bomba in via Calabrese: strada bloccata per sicurezzaAllarme bomba in serata a Nardò: gli artificieri sono al lavoro in via Calabrese, nei pressi del palazzetto dello sport. Gli agenti del commissariato di polizia sono accorsi dopo una segnalazione arri ... lagazzettadelmezzogiorno.it