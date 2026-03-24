Nell’ultima gara di campionato tra Juventus e Sassuolo, Arkadiusz Milik è tornato a calpestare il campo da gioco dopo 665 giorni, con l’Allianz Stadium che lo ha accolto a braccia aperte. Sulla questione è intervenuto, ai microfoni di Tuttosport, il fisioterapista del polacco: “Ha fatto di tutto per tornare a questi livelli, non ha mai mollato.” “Arek possiede una determinazione pazzesca, la sua capacità di resistere è sbalorditiva.”. Arek Milik ha dovuto affrontare due anni in cui i problemi fisici lo hanno perseguitato. Finalmente ora sembra aver riacquisito la condizione ideale per aiutare la squadra nella lotta al quarto posto, grazie soprattutto al suo preparatore: “Io e Arek ci siamo conosciuti quando lui giocava a Marsiglia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Milik, il fisioterapista a Tuttosport: “Sono fiero di lavorare con lui, la professionalità e l’impegno non sono mai mancati…”

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Tutto quello che riguarda Milik il fisioterapista a Tuttosport...

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