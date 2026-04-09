Un nuovo servizio di ristrutturazione chiavi in mano con finanziamento a tasso zero è stato annunciato recentemente. L’offerta permette di eseguire lavori di ristrutturazione senza pagare interessi sul finanziamento. La proposta, presentata in una comunicazione ufficiale, si rivolge a chi desidera migliorare la propria abitazione, rendendola più funzionale e valorizzandone il valore di mercato. La possibilità di usufruire di questa soluzione è stata resa pubblica a Milano, il 9 aprile 2026.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 09042026 – Ristrutturare casa significa migliorare la qualità della vita, ma anche aumentare il valore dell’immobile e adattarlo a esigenze che cambiano nel tempo. Nonostante i benefici evidenti, molti continuano a rimandare, il motivo è sempre lo stesso: complessità e costi incerti. Samar è il partner ideale per le ristrutturazioni: un unico interlocutore per ristrutturazioni chiavi in mano, un servizio che parte dalla progettazione e arriva fino alla consegna, includendo ogni fase intermedia. Samar integra la possibilità di una ristrutturazione casa a rate con tasso zero, rendendo l’intervento sostenibile anche dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - SAMAR, la ristrutturazione chiavi in mano con finanziamento a tasso zero

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