La ballerina Samar fuga per la libertà | Gli americani la speranza Iran in mano ad assassini

Samar Kian, ballerina di 30 anni, ha lasciato l’Iran per cercare libertà, esprimendo il desiderio di vivere negli Stati Uniti e lasciando intendere che il suo paese sia controllato da persone violente e senza scrupoli. La donna si è affacciata alla finestra della sua casa a Ferrara, con i capelli sciolti e uno sguardo malinconico che si perde sui tetti.

Ferrara, 1 marzo 2026 – Samar Kian, 30 anni, si affaccia alla finestra della sua casa, i capelli sciolti, lo sguardo triste, che scivola sui tetti, come a voler vedere lontano. Verso il suo paese in fiamme. Nelle prime ore della mattina di sabato 28 febbraio (in Italia erano le 7), Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran con un'azione militare chiamata da Tel Aviv 'Ruggito del leone' e da Washington 'Operation Epic Fury'. Roberto Mancini, paura a Doha: "Allarmi sul telefono ed esplosioni". La chiamata della mamma e il video La fuga dall'Iran Otto anni fa ha lasciato per sempre l'Iran, voleva la libertà. "Hanno massacrato il nostro...