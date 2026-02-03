L’offerta digitale gratuita “In classe con Bioenerys” trasforma l’ora di educazione civica in un’esperienza pratica. Le scuole possono accedere a materiali e attività pronti all’uso, senza spendere un euro. La lezione diventa un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, dove gli studenti imparano facendo. Un modo nuovo per avvicinare i ragazzi ai temi civici in modo semplice e diretto.

Grazie all’offerta digitale gratuita “In classe con Bioenerys” la lezione di educazione civica si trasforma in un laboratorio a cielo aperto. Scopri i giochi interattivi e il kit pratico dedicati alle scuole primarie: un modo semplice e divertente per affrontare i temi della raccolta differenziata e dell’economia circolare. L’introduzione dell’educazione civica come insegnamento trasversale ha offerto alla scuola primaria un’opportunità preziosa: formare cittadini e cittadini consapevoli e responsabili fin dai primi anni. Tra le diverse tematiche previste dalle linee guida, l’educazione ambientale costituisce uno dei pilastri più stimolanti, offrendo a maestre e maestri l’occasione per coniugare l’etica della responsabilità con l’osservazione scientifica della realtà.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Bioenerys

In classe con Bioenerys è una piattaforma gratuita pensata per i docenti delle scuole primarie, che favorisce l’apprendimento delle energie rinnovabili e delle discipline STEM.

L’educazione finanziaria, integrata nell’ambito dell’Educazione Civica, mira a sviluppare competenze essenziali per la gestione consapevole delle risorse economiche.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bioenerys

Argomenti discussi: Educazione civica chiavi in mano: attività e materiali gratuiti per la tua classe con Bioenerys; Educazione finanziaria: competenze chiave per il futuro dei giovani; Violenza di genere e modelli di mascolinità. Educazione Civica in diretta con Gino Cecchettin e Chiara Cacciani - 13 febbraio ore 11, ISCRIVI LA CLASSE; C’è ancora domani, alla Paolucci educazione civica con tecnologie digitali.

Violenza di genere e modelli di mascolinità. Educazione Civica in diretta con Gino Cecchettin e Chiara Cacciani – 13 febbraio ore 11, ISCRIVI LA CLASSEImpegnarsi per educare al rispetto e a relazioni fondate sul rispetto è uno dei compiti chiave dell’educazione civica. I molti femminicidi, le relazioni tossiche, il mancato rispetto della differenza ... tecnicadellascuola.it

SCUOLA/ Dall’educazione civica tre parole chiave che aiutano tutta la didatticaLe Linee guida del MIM sull’educazione civica a scuola propongono un metodo trasversale che fa bene a tutte le discipline In data 7 settembre il ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato le ... ilsussidiario.net

I giovani sono stati selezionati con il progetto di educazione civica “Un gesto per Catania”, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio - facebook.com facebook