sven väth ai magazzini generali venerdì 20 febbraio

Sven Väth si esibirà ai Magazzini Generali di Milano venerdì 20 febbraio, portando il suo tour mondiale di musica techno. La scelta di portarlo in città deriva dal suo grande seguito di fan e dall’energia che riesce a trasmettere durante i suoi concerti. La serata si svolgerà nello storico locale di via Pietrasanta 14, che si prepara a ospitare un evento musicale di grande livello.
Magazzini Generali presenta Sven Väth, il DJ e produttore tedesco considerato il pioniere della musica techno, venerdì 20 febbraio salirà sul palco dello storico locale milanese in via Pietrasanta 14 con il suo "Sven Väth World Tour". Opening sarà il DJ Maurizio Schmitz. Riconosciuto a livello mondiale come una delle figure più importanti della musica techno, Sven Väth si distingue per i suoi dj-set pieni di energia in cui passa dai suoni della techno a quelli dell'ambient.
Dai primi passi della techno ai club di tutto il mondo. Dall’underground alla leggenda. SVEN VÄTH porta a Milano il suo sound inconfondibile fatto di energia, visione e libertà assoluta. 20 febbraio Magazzini Generali Una notte che, semplicemente, non p facebook