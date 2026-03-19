Frana sul Monte Bianco tre alpinisti italiani coinvolti | un morto e un ferito in Alta Savoia

Una frana sul Monte Bianco ha coinvolto tre alpinisti italiani durante un'escursione in alta quota. Uno di loro ha perso la vita, mentre un altro è rimasto ferito gravemente. L'incidente si è verificato in Alta Savoia, causando grande preoccupazione tra le autorità e gli operatori della montagna. Al momento sono in corso le operazioni di soccorso e i rilievi sul luogo.

Un’escursione in alta quota si è trasformata in tragedia sul massiccio del Monte Bianco, dove un alpinista italiano ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito a causa di una frana. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 di giovedì nella zona del Grand Flambeau, in Alta Savoia, a circa 3.400 metri di altitudine e nei pressi del confine con l’Italia. Secondo quanto riferito dal Plotone di Gendarmeria d’Alta Montagna (Pghm), il distacco improvviso di materiale roccioso ha colto di sorpresa un gruppo composto da tre alpinisti italiani, tra cui una guida. Per uno di loro non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa dell’impatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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