Una valanga sul Monte Ferrante scialpinista in salvo Resta alta l’allerta

Una valanga si è staccata questa mattina sul Monte Ferrante, sopra Rovetta. Per fortuna, uno scialpinista che si trovava in zona è riuscito a salvarsi. Sul posto le squadre di soccorso stanno ancora verificando le condizioni e la zona rimane sotto stretta sorveglianza.

IN MONTAGNA. Una valanga si è staccata nella mattinata di sabato 31 gennaio sul Monte Ferrante, sopra Rovetta. Sul posto i soccorsi, uno scialpinista sarebbe riuscito a mettersi in salvo. Il Soccorso Alpino è in azione sul Monte Ferrante dopo che intorno alle 10 si è staccata una valanga. L’allarme è scattato intorno alle 10.15 di sabato 31 gennaio: sul posto anche un elisoccorso decollato da Bergamo. Dalle informazioni raccolte si tratterebbe di un distacco di porzioni ridotte di neve e ghiaccio che non ha coinvolto persone. Sarebbe successo in una zona impervia e lontana dalle piste. Secondo il Soccorso alpino il distacco sarebbe stato però provocato da uno scialpinista che poi ne è rimasto travolto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

