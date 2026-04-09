Un tavolo istituzionale si è riunito a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per discutere un piano volto a prevenire il rischio di desertificazione industriale nella zona veneziana. L'incontro ha coinvolto rappresentanti di enti pubblici e privati che hanno analizzato proposte per sostenere le attività produttive locali e favorire lo sviluppo industriale nella regione. Il piano si concentra su interventi specifici per rilanciare il settore e mantenere attive le imprese presenti sul territorio.

Il tavolo istituzionale riunito a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha messo al centro della discussione il destino produttivo di San Donà di Piave, con la partecipazione delle Regioni Veneto e Lombardia, dei comuni di Arcore e San Donà, di Confindustria Veneto Est, di Assolombarda, dei vertici aziendali supportati dall’advisor Vertus e delle sigle sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil. L’obiettivo è arginare il rischio che lo stabilimento veneto venga dismesso a seguito della decisione di Peg Perego di spostare alcune linee produttive verso il sito di Arcore, una mossa che dopo i 53 esuberi registrati nel corso del 2025 porterebbe a un ulteriore gruppo di 45 lavoratori fuori dal ciclo lavorativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salva San Donà: piano per evitare il deserto industriale nel veneziano

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