Mobilità qualificata e cooperazione industriale Il corridoio Italia-Marocco nel quadro del Piano Mattei

Il Piano Mattei ha avviato il progetto Thamm Plus, creando un collegamento diretto tra Italia e Marocco per la mobilità qualificata nel settore della meccatronica. Questo nuovo percorso prevede corsi di formazione riconosciuti ufficialmente, analisi condivisa delle esigenze industriali e un canale normativo dedicato, differente dai flussi di traffico tradizionali. Il corridoio punta a rafforzare la cooperazione tra i due paesi, facilitando lo scambio di competenze e risorse. In questo modo, si mira a sostenere la crescita industriale e l’innovazione tecnica.

Nel quadro articolato del Piano Mattei, il programma Thamm Plus configura un corridoio strutturato di mobilità qualificata tra Italia e Marocco nel settore della meccatronica, fondato su tre elementi operativi: formazione certificata, individuazione congiunta dei fabbisogni industriali e un canale normativo dedicato previsto dall'articolo 23, distinto dai flussi ordinari. Sostenuto dal ministero dell'Interno e dal ministero del Lavoro, in collaborazione con le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e inserito nei Talent Partnerships europei, il progetto prevede la formazione e il collocamento di 500 giovani qualificati attraverso un percorso pienamente regolato — matching con le imprese, nulla osta, visto e contratto di soggiorno.