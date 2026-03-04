Festa della Donna Asl Roma 3 e AS Roma insieme | l’open day per gli screening

L’ASL Roma 3 e l’AS Roma organizzano un open day dedicato agli screening nel quadro della Festa della Donna. L’evento si svolge a Ostia il 4 febbraio 2026 e prevede l’offerta di servizi di prevenzione e visite gratuite rivolte alle donne. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla salute femminile attraverso una collaborazione che coinvolge le due organizzazioni.

Ostia, 4 febbraio 2026 – Torna anche quest’anno la collaborazione tra ASL Roma 3 e AS Roma per la promozione della salute e del benessere femminile. Domenica 8 marzo, dalle 9 alle 18, presso la Casa della Salute di Lungomare Paolo Toscanelli 230 ad Ostia si terrà la quinta edizione di “ La cura come maternage ”, l’Open Day organizzato dalla ASL Roma 3 in occasione della Festa della Donna. Per tutta la giornata verranno offerte alle donne appartenenti al territorio della ASL Roma 3, prestazioni sanitarie con accesso diretto senza prenotazione. Special guest della giornata sarà anche quest’anno Romina, la mascotte della AS Roma pronta a dispensare abbracci, sorrisi e tanti fantastici gadget. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ripartono all'ospedale della Donna e del Bambino gli open day per i futuri genitoriAnche quest’anno tornano gli open day in Ostetricia, che nel 2025 sono stati sempre molto affollati.

Tumore della cervice uterina: l’Asl potenzia gli screeningTempo di lettura: 2 minutiEsami più accurati e affidabili nella prevenzione del tumore del collo dell’utero per individuare precocemente le patologie...

Formia: domenica 8 marzo lo screening senologico gratuito per la Festa della DonnaIn occasione della Festa della Donna, l’8 marzo 2026, Piazza Aldo Moro a Formia ospiterà lo Screening Senologico – Visita gratuita di prevenzione, una giornata interamente dedicata alla salute femmi ... latinaquotidiano.it

