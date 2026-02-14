San Valentino | 4 giovani su 10 chiedono consigli amorosi all’IA l’1% si definisce in relazione con un chatbot

A San Valentino, quasi il 40% dei giovani chiede consigli amorosi all’Intelligenza Artificiale, mentre l’1% afferma di essere in una relazione con un chatbot. La ricerca di Skuola.net rivela come sempre più ragazzi della Generazione Z si rivolgano agli strumenti digitali per affrontare le questioni di cuore, spesso trovando conforto o risposte nelle interazioni con le intelligenze artificiali. Un esempio concreto è il caso di un ragazzo che ha dichiarato di aver sviluppato un legame sentimentale con un chatbot, considerandolo ormai come un vero e proprio compagno.

L’Intelligenza Artificiale entra stabilmente nella sfera sentimentale della Generazione Z. Secondo un’indagine realizzata da Skuola.net su un campione di 1.000 ragazze e ragazzi tra i 14 e i 25 anni, diffusa in occasione di San Valentino, il 42% degli intervistati ha utilizzato almeno una volta strumenti di IA – tra cui ChatGPT, Gemini o app dedicate – per questioni legate all’amore. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Francesca Pascale, nota per la sua relazione con Silvio Berlusconi, ha recentemente parlato pubblicamente di Paola Turci, definendola “una relazione tossica”.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: San Valentino, per 3 italiani su 4 il regalo ideale è un weekend culturale; Ecco qual è il regalo più desiderato dagli italiani per San Valentino; Stavo solo scherzando: il rapporto sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti; San Valentino, Confcommercio: il regalo ideale per gli italiani è un weekend culturale.

San Valentino ai tempi dell’IA: confidenze o dubbi in amore? 4 giovani su 10 si affidano a Chat GptDispensatore di consigli o 'terzo incomodo' nella coppia? Un'indagine di Skuola.net rivela come e perché la generazione Z ricorra ai chat bot nelle proprie questioni di cuore ... dire.it

San Valentino, la festa che i giovani non amano piùC’è chi lo festeggia con una cena romantica, chi passando del tempo con la propria famiglia e chi altro ancora sceglie di ignorare questa ricorrenza popolare in tutto il mondo. Oggi è il giorno di San ... gazzettadiparma.it

Buon San Valentino Piazza San Carlo ( Torino) facebook