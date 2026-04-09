Open Week Salute Donna due giornate di visite ed esami su appuntamento alla Ginecologia del Ramazzini

L’Azienda USL di Modena partecipa anche quest’anno alla Open Week Salute Donna, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda. Per due giorni, presso la Ginecologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, saranno disponibili visite ed esami dedicati alle donne, effettuati su appuntamento. L’evento coinvolge i professionisti dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale e mira a offrire servizi di prevenzione e controllo sanitario.

Anche quest’anno l’Azienda USL di Modena aderisce alla Open Week Salute Donna promossa dalla Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) grazie alla disponibilità dei professionisti dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it “Donna in Salute – Prevenire e Amarsi”: visite ed esami gratuiti sul lungomare di SalernoUna giornata pensata per informare, sensibilizzare e offrire un piccolo, ma importante contributo al benessere femminile In occasione dell’8 marzo,... Prenotazioni di visite ed esami, perché nel Lazio in tre milioni hanno rifiutato un appuntamentoI dati e le motivazioni delle rinunce sono stati forniti dalla Regione in risposta a un'interrogazione del consigliere D'Amato, che attacca: "Sulle... Temi più discussi: Carpi, la Ginecologia dell’Ospedale Ramazzini partecipa all’Open Week Salute Donna di Onda: due giornate di visite ed esami su appuntamento; OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA; 22-29 aprile Open Week Salute donna al Policlinico San Donato; #PASSAPAROLA. [22 - 29.04] (H) Open Week sulla Salute della Donna. Scopri le iniziative!. Salute della donna, per una settimana visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedaliDal 22 al 29 aprile, in occasione dell'undicesima Giornata nazionale della salute della donna, torna la (H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda Ets. (ANSA) ... ansa.it Open Week Salute della Donna_dal 22 al 29 aprileUna settimana di visite gratuite e di incontri informativi dedicati alla salute della donna. Come da tradizione, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico ... napolivillage.com #Laprimacosabella La prevenzione si tinge di rosa, torna la Open week sulla salute della donna. Dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti per le pazienti anche in numerosi nosocomi dell'Isola per l'iniziativa di Fondazione Onda x.com Open Week sulla salute della donna, dal 22 al 29 aprile visite, colloqui e incontri gratuiti negli ospedali della provincia di Chieti. Una visita specialistica, un colloquio, un esame, un incontro per fare domande e avere risposte. A volte la prevenzione comincia co - facebook.com facebook