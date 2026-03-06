Donna in Salute – Prevenire e Amarsi | visite ed esami gratuiti sul lungomare di Salerno

In occasione dell’8 marzo, la Croce Bianca Odv organizza sul lungomare di Salerno una giornata di visite ed esami gratuiti riservati alle donne. L’evento prevede screening e controlli per favorire la prevenzione e sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura della propria salute. L’iniziativa si svolge in un contesto di attenzione alla salute femminile, con l’obiettivo di offrire servizi gratuiti a chi desidera controlli medici.

Una giornata pensata per informare, sensibilizzare e offrire un piccolo, ma importante contributo al benessere femminile In occasione dell’8 marzo, la associazione Croce Bianca Odv intende proporre un momento speciale dedicato alle donne una giornata di screening e prevenzione, perché la salute è il primo gesto d’amore verso sé stesse. “Donna in Salute – Prevenire e Amarsi” non è solo un evento, ma un invito ad ascoltare il proprio corpo, a volersi bene, a ricordare che la prevenzione può fare la differenza. Misurazione della pressione arteriosa, controllo della glicemia, elettrocardiogramma, consigli sull'alimentazione e attività fisica, prevenzione del fumo: questi i servizi offerti dai sanitari alle donne, domenica, dalle 9 alle 13 sul lungomare Trieste, all'altezza del teatro Pasolini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: A Cascina 'Salute in Comune': esami e visite gratuiti per la prevenzione del tumore al seno

Esami di spirometria ed ecografia del torace: screening gratuiti per la salute respiratoriaOSTUNI - Domenica 22 febbraio 2026, la Città Bianca ospiterà la prima edizione di un evento dedicato alla salute respiratoria dei cittadini,...

Approfondimenti e contenuti su Donna in Salute Prevenire e Amarsi....

Temi più discussi: Prevenzione, screening e promozione della salute: tante iniziative per la Giornata Mondiale contro l’HPV e la Giornata Internazionale della Donna; Donna in Salute, marzo di visite gratuite a Genova: tre weekend open negli ospedali per prevenzione e diagnosi precoce -; Prevenzione e salute della donna. Zaffini (FdI): Stanziati 238 milioni l'anno per screening e diagnosi precoce; Salute Femminile: a Bagheria una nuova rete per la prevenzione oncologica.

Menopausa e salute mentale: 3 donne su 4 non sanno che può favorire disturbi psicologiciDurante la menopausa il rischio di depressione e disturbi dell’umore può aumentare. Un sondaggio del Royal College of Psychiatrists rivela che 3 donne su 4 non ne sono consapevoli. pazienti.it

Cairo celebra la Festa della Donna con il convegno sulla prevenzione femminile: Proteggere oggi la salute di domaniPrevenire significa ridurre i rischi, diagnosticare precocemente e garantire una qualità di vita migliore. Troppo spesso, nella frenesia della quotidianità e nel carico di responsabilità familiari o ... savonanews.it

Donna ruba peluche per Domenico davanti al Monaldi, poi si giustifica: "Lo fanno tutti" - facebook.com facebook

Accoltella donna in bus al Vomero, il video della cattura dell'uomo x.com