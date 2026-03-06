Donna in Salute – Prevenire e Amarsi | visite ed esami gratuiti sul lungomare di Salerno
In occasione dell’8 marzo, la Croce Bianca Odv organizza sul lungomare di Salerno una giornata di visite ed esami gratuiti riservati alle donne. L’evento prevede screening e controlli per favorire la prevenzione e sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura della propria salute. L’iniziativa si svolge in un contesto di attenzione alla salute femminile, con l’obiettivo di offrire servizi gratuiti a chi desidera controlli medici.
Una giornata pensata per informare, sensibilizzare e offrire un piccolo, ma importante contributo al benessere femminile In occasione dell’8 marzo, la associazione Croce Bianca Odv intende proporre un momento speciale dedicato alle donne una giornata di screening e prevenzione, perché la salute è il primo gesto d’amore verso sé stesse. “Donna in Salute – Prevenire e Amarsi” non è solo un evento, ma un invito ad ascoltare il proprio corpo, a volersi bene, a ricordare che la prevenzione può fare la differenza. Misurazione della pressione arteriosa, controllo della glicemia, elettrocardiogramma, consigli sull'alimentazione e attività fisica, prevenzione del fumo: questi i servizi offerti dai sanitari alle donne, domenica, dalle 9 alle 13 sul lungomare Trieste, all'altezza del teatro Pasolini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
