Sorvolo delle Frecce Tricolori su Napoli il 1° aprile per il 103esimo anniversario dell'Aeronautica Militare

Il 1° aprile, in occasione del 103° anniversario dell'Aeronautica Militare, si è svolto a Napoli un sorvolo delle Frecce Tricolori sulla città. L'evento si è concluso con un volo della pattuglia acrobatica italiana al termine di una cerimonia sul lungomare Caracciolo. La giornata ha visto anche iniziative aperte al pubblico in piazza del Plebiscito e alla Rotonda Diaz.

Sorvolo della pattuglia acrobatica italiana al termine della cerimonia sul lungomare Caracciolo. Eventi aperti al pubblico in piazza del Plebiscito e Rotonda Diaz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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