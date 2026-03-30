Anfiteatro romano studio e possibili nuovi progetti | visita in città del sottosegretario alla Cultura

Lunedì mattina, l’anfiteatro romano è stato teatro di un sopralluogo con la visita del sottosegretario alla Cultura. All’evento hanno partecipato l’assessore locale, il direttore dei Musei e la dirigente del settore Cultura. Durante la visita, sono stati esaminati lo stato di conservazione dell’area e l’eventualità di nuovi progetti di studio e intervento.

Sopralluogo con il sottosegretario Mazzi: focus su accessibilità e fruizione. L'assessore Lari: "Piena disponibilità a collaborare con il ministero e con gli enti coinvolti" L’assessore Michele Lari, insieme al direttore dei Musei Alessandro Giovanardi e alla dirigente del settore Cultura Silvia Moni hanno partecipato lunedì mattina (30 marzo) al sopralluogo del sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi presso l'anfiteatro romano. Ad accompagnare il sottosegretario Mazzi, la dottoressa Federica Gonzato, soprintendente archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, a cui è spettato il compito di ripercorrere a beneficio del sottosegretario la lunga e stratificata storia dell’anfiteatro, tra scavi, interventi e ricostruzione post bellica e ripercorrendo tutte le vicende che hanno portato ad oggi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Anfiteatro romano, studio e possibili nuovi progetti: visita in città del sottosegretario alla Cultura Una raccolta di contenuti su Anfiteatro romano Leggi anche: Res, visita del vice ministro Gava: confronto sui nuovi progetti di economia circolare della società Leggi anche: Visita archeologica sotterranea alla scoperta del ponte romano San Lorenzo