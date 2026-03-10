Conto alla rovescia per la Festa del Cioccolato

A Cascina si avvicina la Festa del Cioccolato, un evento che si svolgerà nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 marzo. Le manifestazioni si terranno in Corso G. e coinvolgeranno numerosi espositori e appassionati di cioccolato. La manifestazione prevede degustazioni, esposizioni e laboratori dedicati al cioccolato, attirando visitatori di tutte le età.

Cascina si prepara ad accogliere un fine settimana all'insegna della dolcezza. Sabato 14 e domenica 15 marzo, in Corso G. Matteotti, torna la Festa del Cioccolato e delle Dolci Delizie, l'evento dedicato ai sapori artigianali, ai prodotti tipici e all'artigianato di qualità. L'iniziativa è organizzata da Confesercenti Area Valdera–Cuoio con la collaborazione dell'Amministrazione comunale di Cascina e, in particolare, dell'assessora al commercio Bice Del Giudice. "Siamo felici di poter proporre nuovamente questo appuntamento – commenta il responsabile d'area Claudio Del Sarto –. L'iniziativa era stata inizialmente programmata per il mese di gennaio, ma è stata posticipata a causa del maltempo.